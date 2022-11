Seleção Brasileira contará com dois jogadores baianos na Copa do Catar

Dois jogadores baianos vão integrar a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo do Catar. Entre os 26 nomes convocados estão o lateral Daniel Alves e o zagueiro Bremer. O anúncio foi divulgado pelo técnico Tite nesta segunda-feira, 7.

A convocação marca o retorno de atletas baianos ao Mundial após um hiato em 2018. Naquele ano, Daniel Alves era titular da equipe, mas sofreu uma lesão no joelho direito e acabou ficando fora da edição, que foi disputada na Rússia. Ele também foi convocado para a Copa do Mundo em 2010 e 2014, na África do Sul e no Brasil, respectivamente.

Com os dois jogadores, a Bahia já soma 14 atletas que foram convocados para compor a Seleção Brasileira nas edições do Mundial.

Atletas

O lateral direito Daniel Alves, 39 anos, é natural de Juazeiro, no norte da Bahia. Atualmente, ele joga no Pumas, do México. Com 43 títulos conquistados, o baiano é considerado o jogador com mais títulos oficiais na história do futebol.

Já o zagueiro Gleison Bremer Silva Nascimento, mais conhecido como Bremer, de 25 anos, é natural de Itapitanga, no sul da Bahia. Atualmente, ele joga no time da Juventus, da Itália.