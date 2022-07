Alan Santos convoca o torcedor e fala sobre adrenalina maior em campo

Com a expectativa de lotar o Barradão neste domingo, 17, diante do Paysandu, às 16h, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, 30 mil torcedores irão empurrar o elenco do Vitória em campo, é e com essa adrenalina que o capitão Alan Santos quer contar para conseguir o resultado positivo e dar sequência à subida do Leão na tabela da competição.

"Eu já imagino o estádio lotado, visualizo aquela atmosfera que vocês sabem fazer para que a gente possa trazer o resultado e dar alegria a todos nós. Vamos nos entregar ao máximo pelo resultado. A atmosfera, a alegria e o caldeirão. Fiquei de fora daquele jogo contra o Volta Redonda, com 28 mil torcedores, e senti uma energia maravilhosa, querendo estar em campo, e agora eu conto com vocês", disse Alan.

Volante de origem, mas zagueiro por função no Vitória, o jogador falou sobre a fase de poucos gols sofridos pelo Vitória. "A parceria com o Marco Antônio, com qualidade técnica, física e inteligência tática, e todo o conjunto do trabalho em equipe, que tem facilitado a nossa função ali atrás", avaliou.

>>Leia mais notícias sobre o Vitória

Ainda sobre a fase do Leão, invicto em três jogos, sendo duas vitórias consecutivas, Alan Santos diz acreditar que este é o ponto alto da temporada para o grupo em vários quesitos, e destaca a meta que o time tem para os próximos confrontos.

"Esse é o melhor momento que estamos vivendo em termo de ambiente. Vinha frisando com fé que no momento acerto a gente ia encaixar as vitórias. Buscamos, trabalhamos, e esperamos, no mínimo, quatro vitórias seguidas, já foram duas. Domingo é importante vencer em casa para que a gente cumpra o primeiro objetivo que é de classificar", comentou.

Vitória recebe o Paysandu neste domingo, 17, no estádio Barradão, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Os ingressos para o confronto ainda estão disponíveis.