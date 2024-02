Alerrandro pede desculpa por pênalti perdido: "Erra quem tá ali" | A TARDE

O Vitória viajou até a região da Chapada Diamantina, no interior da Bahia, para o duelo contra o Jacobina, nesta quarta-feira, 7, buscando reencontrar o caminho das vitórias, mas não foi o que aconteceu. A equipe comandada pelo treinador Léo Condé não conseguiu sair do 0 a 0 e chegou a marca de três jogos sem vencer na temporada, dois deles pelo Baianão.

No entanto, não foi por falta de tentativa que o Leão não conseguiu o resultado positivo na partida. Isso porque apesar de grande performance do goleiro Nilton, do Jacobina, o atacante Alerrandro desperdiçou uma cobrança de pênalti já no segundo tempo. Após o jogo, o camisa 9 rubro-negro concedeu entrevista coletiva e lamentou a cobrança perdida: "Primeiramente gostaria de pedir desculpa pelo erro, mas acho que erra quem está ali".

Sem vencer fora de casa desde o confronto contra a Jacuipense, pela rodada de estreia do Campeonato Baiano, o Vitória demonstra dificuldade de jogar fora de seus domínios. "Por mais que a gente não venha vencendo fora de casa, acho que hoje nós tivemos uma melhora", afirmou Alerrandro.

O Leão da Barra volta sua atenções para a Copa do Nordeste, já que neste sábado, 10, enfrenta o ABC, em partida válida pela segunda rodada da competição, e busca reencontrar o caminho das vitórias na temporada.