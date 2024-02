Vitória empata com o Jacobina e chega a três jogos sem vencer | A TARDE

O Esporte Clube Vitória enfrentou o Jacobina, há mais de 300 km da capital baiana, nesta quarta-feira, 7, e uma vaga entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Baiano estava em jogo. O empate, por 0 a 0, recolocou o time comandado por Léo Condé no G-4 da competição, com 10 pontos somados, mas a equipe chega a três jogos sem vencer na temporada.

O Leão da Barra havia iniciado a partida fora da zona de classificação, uma vez que o Juazeirense venceu o Atlético de Alagoinhas por 3 a 2, também nesta quarta-feira, 7.

O jogo

O primeiro tempo contou com poucas emoções, em uma partida muito truncada, com o Leão da Barra tentando imprimir ritmo ao jogo, mas sendo prejudicado pelas condições do gramado, que não estava em bom estado. O Jacobina, por outro lado, deixou sua estratégia clara desde o começo: esperar uma bola e jogar no contra-ataque.

Já a segunda etapa começou um pouco mais animada, com uma boa oportunidade de abrir o placar sendo desperdiçada pelo Vitória logo aos 2 minutos. Na sequência, aos 7 minutos, Osvaldo criou uma boa chance de gol pelo lado direito da defesa da equipe jacobinense, mas o chute foi para fora. No oitavo minuto do segundo tempo, o goleiro Nilton foi obrigado a trabalhar após belo chute de Dudu.

O Vitória não freou seu ímpeto, e por volta dos 16 minutos, o goleiro Nilton salvou o Jacobina de sofrer o primeiro gol do jogo, após chute de dentro da área do atacante Iury Castilho. A insistência rubro-negra valeu a pena, e aos 26 minutos, Zé Hugo sofreu pênalti, mas o arqueiro adversário provou que estava inspirado e agarrou a cobrança de Alerrandro.

Nos acréscimos, ainda deu tempo do Jacobina abrir o placar, mas o gol foi invalidado pelo árbitro por conta de falta marcada em cima do zagueiro Camutanga, na hora do lance.

O Leão da Barra retorna aos gramados neste sábado, 10, contra o ABC, em partida válida pela 2ª da Copa do Nordeste. A próxima partida do Vitória pelo Campeonato Baiano é contra o Bahia, no dia 18 de fevereiro.