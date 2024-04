Antes de Ba-Vi decisivo, Mateus Gonçalves vê grupo "coeso e confiante" | A TARDE

Em vantagem após vencer o jogo de ida da final do Campeonato Baiano, o Vitória segue focado na conquista do 30º título estadual de sua história. Para que isso aconteça, basta que a equipe de Léo Condé não sofra gols no Ba-Vi decisivo.

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 3, o atacante Mateus Gonçalves pontuou a força do grupo e a consolidação da defesa, a melhor do Campeonato Baiano com apenas oito gols sofridos.

“O nosso grupo é muito forte, principalmente a nossa defesa que está bem consolidada. A gente consegue se defender bem e nós temos hoje um gol de vantagem para o segundo jogo da final. Se a gente empatar, nós saímos campeões. E não simplesmente a defesa, por mais que a nossa defesa esteja consolidada, mas é um trabalho de todo o grupo, desde a comissão técnica, dos atacantes, meio de campo, defesa. Então tá um grupo muito coeso e confiante para poder fazer um excelente jogo”, declarou Mateus.

Sem perder no Barradão desde julho do ano passado, o Vitória fez sua parte e agora vai decidir na Arena Fonte Nova, com mando do Bahia. Mateus Gonçalves ressaltou a importância do estádio rubro-negro e da preparação mental para levantar a taça e dar alegria ao torcedor.

“Jogar no Barradão é sempre muito difícil. Nós conversamos entre os jogadores e eles falam que realmente é difícil. Chega o segundo tempo e o campo parece que fica mais pesado. A energia do Barradão, do torcedor, é uma ferramenta que nós temos a nosso favor, é uma arma que nós sabemos usar muito bem”, enfatizou Mateus.

“A gente sempre treina no nosso limite, sempre com muito foco, muita dedicação e disciplina. Isso reflete nos jogos, então eu acho que o nosso mental está bem preparado, porque quando toma um gol, a gente sabe que não tem nada perdido, que o jogo tem uns 90 minutos mais os acréscimos. Então é manter a tranquilidade que está dando certo e nós estamos conseguindo usar a nosso favor o fator casa”, completou.

O clássico Ba-Vi decisivo está marcado para as 16h deste domingo, 7, na Arena Fonte Nova. Para ficar com o título, o Vitória só precisa de um empate. Caso perca por dois ou mais gols de diferença, o Bahia levanta a taça. Em caso de derrota por um gol de diferença, o campeão será decidido nos pênaltis.