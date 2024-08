Antes de Vitória e Flamengo, torcidas brigam na frente do Barradão

Fachada do Barradão - Foto: Vini Olivier | EC Vitória

Antes da bola rolar para a partida entre Vitória e Flamengo, na noite desta quarta-feira, 24, um confronto entre torcedores das duas equipes ocorreu nas proximidades do Barradão, em Salvador. As equipes se enfrentam na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.

Leia mais: Após nota, CBF traz à tona carta conjunta do Bahia com o Vitória; veja



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram torcedores dos dois clubes envolvidos em brigas e arremessando objetos uns contra os outros. A presença da Polícia Militar também é visível nas gravações, com os agentes trabalhando para controlar a situação e dispersar os envolvidos no tumulto.

A partida entre Vitória e Flamengo começou às 20h e, apesar do tumulto fora do estádio, o jogo segue conforme o cronograma previsto. A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar da Bahia, mas ainda não teve retorno.

Confira o vídeo: