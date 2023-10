Após 30 rodadas, Vitória encaminha acesso e aumenta chance de título | A TARDE

Há oito rodadas do fim da Série B, o Vitória segue no topo da tabela de classificação e o retorno à elite do futebol brasileiro parece questão de tempo. Após vencer o Tombense por 1 a 0, o Rubro-Negro viu as chances de acesso e título aumentarem. Agora, a probabilidade de acesso é de 95,2%, enquanto que a chance de ficar com o título aumentou para mais de 60%. Os números são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Além de fazer o dever de casa na última rodada, confrontos diretos entre equipes que brigam pelo acesso ajudaram o Vitória a abrir uma distância recorde para o quinto colocado. O Novorizontino, primeiro time fora do G-4, está sete pontos atrás do Rubro-Negro. Até então, a maior distância havia sido seis pontos, na 24ª rodada.



Jogando em casa, Juventude e Guarani venceram Criciúma e Novorizontino por 1 a 0 e 2 a 1 respectivamente e os alviverdes empurraram a equipe do interior paulista, que era terceira colocada, para fora do G-4. Vice-líder, o Sport tropeçou e ficou no empate fora de casa com o Avaí, resultado que também foi bom para o Vitória.



Na rodada 31 é a vez do Vitória encarar uma equipe que tenta se aproximar do G-4. O Rubro-Negro viaja até Santa Catarina para enfrentar o Criciúma, sétimo colocado com 48 pontos, cinco atrás do Guarani, quarto colocado. O duelo está marcado para as 18h de domingo, 8, no estádio Heriberto Hülse.