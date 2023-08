Após vencer o ABC, Vitória se reapresenta de olho no Londrina

Na tarde desta quinta-feira, 3, após a vitória por 2 a 0 sobre o ABC de Natal, que colocou o time na liderança da Série B, o grupo rubro-negro já se dedicou aos preparativos para o compromisso contra o Londrina, na próxima segunda.

Restam apenas mais duas sessões de treinamento para a comissão técnica antes do duelo. A próxima será na tarde de sexta-feira, 4, novamente no CT, e a última acontecerá no domingo, 6, em solo paranaense.

Na tarde desta quinta, os jogadores compareceram para o treino e foram agrupados para as atividades. O preparador físico Diego Kami Mura ficou responsável pelos que começaram a partida na quarta-feira, e eles seguiram o protocolo de recuperação.

Os jogadores restantes participaram de um coletivo contra o time sub-20, sob o comando do técnico Laelson Lopes. O jogo teve a duração de 60 minutos, divididos em dois tempos de 30, e terminou empatado em 1 a 1, com os gols de Welder e Fábio para os atletas da base.

Sob a observação do técnico Léo Condé, que se recupera de uma forte gripe, o treino foi apitado pelo assistente Ricardo Amadeu, e o time foi escalado com a seguinte formação: Iury (Pedro); Railan, Marco Antônio, Marcelo e Vicente (João Victor); Léo Gomes, Matheus Trindade (Jhonny Lucas) e Pedro Bicalho (Iury Castilho); Pablo (Zé Hugo), Welder e Thiago Lopes.

Rodrigo Andrade, Osvaldo e Felipe Vieira ainda estão se recuperando de lesões. Quanto ao lateral-esquerdo Edson Lucas, a última contratação na janela de transferência do meio do ano, ele realizou uma atividade separada com o preparador físico assistente Vinícius Franco.

No sábado, 7, a delegação terá uma viagem planejada para chegar a Londrina. A apresentação será às 10h30, seguida de almoço às 10h50, e logo em seguida, sairão para o aeroporto para decolar com destino a Guarulhos, em São Paulo, onde farão conexão para Londrina. O desembarque no Aeroporto de Londrina/Governador José Richa está previsto para o início da noite.