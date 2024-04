Artilheiros, Alerrandro e Osvaldo destacam força do Vitória | A TARDE

O setor de ataque do Vitória foi bem abastecido neste Campeonato Baiano. Artilheiros da competição com cinco gols, Alerrandro e Osvaldo conversaram com o Portal A TARDE após o Ba-Vi que terminou com o placar de 1 a 1 e deu o 30º título do Campeonato Baiano ao Vitória.

"Eu fico feliz, agradecer primeiramente a Deus, sem ele nada seria possível. Quero agradecer também o presidente e o Ítalo, por acreditar no meu trabalho, resgatar a felicidade de poder fazer o que eu mais amo. Acho que isso é fruto de uma família", disse Alerrandro.

Ele destacou a participação do diretor de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues e a união do elenco neste início de competição.

"Quando eu vim, o Ítalo falou que aqui seria um grupo de família, então realmente eu tenho certeza disso. A gente unido, somos muito fortes, esse título prova isso. Várias viradas em cima do rival, jogos que a gente tinha como perdido, a gente foi lá, buscou, então não tem coisa melhor", completou.

Destaque do Vitória desde o título da Série B de 2023, o atacante Osvaldo também celebrou a boa campanha no estadual. Ele afirmou que a geração do clube é vencedora e que vencer o campeonato na Arena Fonte Nova tem um gosto especial.

"Feliz demais poder estar fazendo parte de uma geração vencedora, estamos fazendo história desde o ano passado. Vencendo o nosso maior rival, dentro da casa deles, tem um gostinho ainda mais saboroso. Feliz demais. A gente sabe que agora vem uma Série A pela frente, mas eu estou muito confiante que esse elenco vai continuar fazendo história", comentou.

Osvaldo falou ainda da importância da torcida do Vitória, que participou mais ativamente da vida do clube desde a Série C, em 2022.

"Agradecer o nosso torcedor, que desde a Série C abraçou o grupo. Que nem eu costumo falar nos bastidores, essa é uma geração que veio para marcar história dentro do clube, vencemos um título inédito e demos sequência esse ano, conquistando esse título após alguns anos que o Vitória não conquistava", completou.