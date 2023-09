Atacante não será reemprestado e retorna ao Vitória nesta quarta, 13

O atacante Alisson Santos não será mais emprestado para o Sampaio Corrêa, adversário do Vitória na Série B. O jogador tinha situação encaminhada para defender o clube maranhense até o fim de 2023.

Apesar das conversas estarem alinhadas entre os clubes, as negociações com o jogador não avançaram. O técnico Fernando Marchiori, que trabalhou com o Alisson no Náutico, durante a disputa da Série C, é o atual comandante do Sampaio.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE apurou que o cria da base vai se reapresentar ao Vitória nesta quarta-feira, 13, na Toca do Leão.

Emprestado ao Náutico para a disputa da Série C, Alisson Santos disputou 15 jogos com a camisa alvirrubra, com um gol marcado e uma assistência. Seu vínculo com o Leão da Barra vai até 2025.