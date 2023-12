Através das redes sociais, Dalton se despede do Vitória | A TARDE

O goleiro Dalton é mais um atleta que se despede do Vitória. Nesta sexta-feira, 1, o jogador de 37 anos fez o anuncio da sua saída do clube em suas redes sociais. Emocionado, o arqueiro falou de sua chegada a Toca do Leão e da desconfiança de parte da torcida na ocasião.

"Cheguei aqui no Vitória na missão de subir o time para série B. Enquanto muitos não acreditaram, eu acreditei e me esforcei dia e noite para isso acontecer. Trabalho e fé não me faltaram e o milagre aconteceu", declarou.

Dalton afirmou que teve propostas para deixar do Vitória em 2023, mas por opção dele decidiu ficar no clube. Na postagem, ele falou do comprometimento no trabalho e declarou amor ao rubro-negro baiano.

"Em 2023 fui procurado por alguns clubes sim, tiveram algumas notícias de que eu sairia, mas eu não quis sair, por muito amor e carinho que adquiri aqui, eu precisava de uma despedida do time que me deu a melhor vitória da minha carreira, mesmo que ela fosse aos 45’ do segundo tempo, entregando esse time para o lugar que ele nunca deveria ter saído", disse.

Dalton chegou ao Vitória em maio de 2022 contratado para substituir Lucas Arcanjo, que estava lesionado e oi submetido a cirurgia. Foram 11 jogos na meta rubro-negra na disputa da Série C. Com defesas importantes, sendo fundamental no acesso a Série B. Em 2023, Dalton atuou em 10 oportunidades e fez sua despedida na derrota para a Chapecoense, ao substituir Thiago Rodrigues.