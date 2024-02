Barcelona de Ilhéus provoca Vitória após triunfo e diverte web; veja | A TARDE

O resultado positivo do Barcelona de Ilhéus contra o Vitória, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, rendeu algumas provocações. Entre as principais, está uma da própria equipe do sul do estado da Bahia.

Nas redes sociais, a Onça brincou com o triunfo e ainda sobrou para a Fatal Model, uma das principais patrocinadoras do Rubro-Negro. "Em terra de Bataclan, Fatal Model não se cria. Boa noite", escreveu.

O Bataclan é um casarão localizado no Centro Histórico de Ilhéus, inaugurado na década de 1920 como casa de prostituição, cabaré e cassino concomitantemente, sendo frequentado e mantido principalmente pelos coronéis de cacau da região.

Boa noite. 😅#ViscaBarça pic.twitter.com/bwrxFrSReE — Barcelona De Ilhéus (@barcelonailheus) January 25, 2024

Em outra publicação, o Barcelona de Ilhéus também brincou com o masconte das duas equipes. "O Leão virou gatinho perto da onça".

O confronto foi vencido pelo time do sul do estado de virada. O Vitória abriu o placar logo aos sete minutos com Iury Castilho, mas Natan e Cesinha deciram para os donos da casa ainda no primeiro tempo.