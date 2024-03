Barcelona inicia venda de ingressos para decisão contra o Vitória | A TARDE

O Barcelona de Ilhéus encara o jogo mais importante do clube na temporada neste domingo, 10, contra o Vitória, às 16h, em partida válida pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Baiano de 2024, no Estádio Mário Pessoa.

De olho em fazer o resultado com seu mando de campo, o Barça iniciou a venda de ingressos para a decisão nesta quinta-feira, 7, em dois pontos de vendas na cidade. A expectativa é de casa cheia para o confronto, que vale uma histórica vaga na final do Baianão.