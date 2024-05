Boletim médico do Vitória tem previsão de volta de Dudu e Camutanga | A TARDE

O Vitória divulgou, nesta quinta-feira, 25, o boletim atualizado dos jogadores que estão no departamento médico do clube. A notícia é boa para os torcedores do Leão, que vão poder ver o retorno do zagueiro Camutanga e do volante Dudu na próxima semana, de acordo com o Dr. Luiz Felipe Daneu, chefe do departamento médico do Rubro-Negro.

“Camutanga sofreu, no jogo contra o Palmeiras, um trauma no joelho. Foi uma lesão ligamentar leve e já se encontra realizando um processo de transição, assim como o atleta Dudu, que sofreu uma entorse, uma lesão um pouco mais dura, mas também já iniciou no dia de ontem a transição e a gente acredita que na próxima semana o atleta possa se encontrar à disposição de Léo Condé”, relatou o profissional.

Além de Camutanga e Dudu, o médico detalhou as situações dos atacantes Iury Castilho e Everaldo, e do lateral-esquerdo Felipe Vieira, que vão precisar de mais tempo de recuperação para ficarem à disposição do técnico Léo Condé.

“Recentemente, na terça-feira, 23, tivemos a baixa de Iury Castilho e Felipe Vieira. O Felipe é um atleta que está voltando de um pós operatório de LCA e sentiu a panturrilha. O Iury sentiu a anterior da coxa. Ambos fizeram exames e foi constatado um edema muscular, uma lesão pequena. Já iniciaram o tratamento e vai ser feita a evolução conforme o quadro de dor. A gente espera contar com o atleta nas próximas semanas”, afirmou.

Dr. Luis Felipe Daneu, chefe do departamento médico do Vitória | Foto: Reprodução | TV Vitória

“Everaldo sofreu uma lesão de um grau maior, um grau 3 na anterior da coxa, vem em tratamento, mas a lesão por si só ela demanda um tempo maior de preenchimento e cicatrização, geralmente entre três a quatro meses, ele está também em tratamento diário, fazendo o processo de fortalecimento na academia e a gente acredita que entre mais três a quatro semanas o atleta possa estar integrado ao grupo”, finalizou.

Ainda sem contar com as cinco baixas, o Vitória encara o Cruzeiro neste domingo, 28, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte.