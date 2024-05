Quem joga? Condé tem quatro opções de centroavantes para o Vitória | A TARDE

O Campeonato Brasileiro está só no início, mas o torcedor do Vitória já levantou um questionamento sobre quem deve ser o centroavante titular da equipe. Com os reforços no decorrer da temporada, Léo Condé conta atualmente com quatro opções para a posição, cada uma com suas características.

Léo Gamalho é o único centroavante remanescente da campanha do título da Série B de 2023. Se juntaram a ele Alerrandro, Luiz Adriano e Janderson, todos com experiência na elite do futebol brasileiro para ajudar o Vitória nesta temporada.

Léo Gamalho

O experiente Léo Gamalho disputou 28 jogos pelo Coritiba na Série A de 2022, 17 como titular, e marcou oito gols. Sem muita mobilidade, a sua principal característica é o cabeceio, em conjunto com o bom posicionamento dentro da grande área. Neste ano, entrou em campo apenas duas vezes e marcou um gol.

Alerrandro

Artilheiro do Vitória no ano com seis gols, ao lado de Osvaldo, Alerrandro é o titular da equipe comandada por Léo Condé, mas ainda não marcou no Brasileirão e tem suas atuações questionadas pelo torcedor. É um atacante de mais imposição física, que briga com os zagueiros adversários. Na sua última Série A, pelo Red Bull Bragantino, fez um gol em 14 jogos, apenas dois deles como titular.

Luiz Adriano

Com uma carreira sólida, inclusive na Europa, Luiz Adriano oferece ao Vitória uma alternativa mais técnica na posição de centroavante. Em sua última temporada na Série A, defendendo o Internacional, o jogador marcou três gols em 29 jogos, 17 deles como titular. Sua versatilidade o permite atuar como um falso 9 ou até mesmo como segundo atacante, contribuindo para a criação de oportunidades da equipe.

Janderson

Apesar de sua relativa inexperiência na Série A, tendo feito apenas uma temporada pelo Botafogo, com um gol em 18 jogos (dois como titular), a versatilidade e entrega de Janderson são seus pontos fortes. Ponta de origem, Janderson já mostrou sua capacidade de adaptação como centroavante no São José-MA e no Bahia de Feira, entregando muita raça dentro de campo e brigando por todas as bolas.

Diante desse cenário, Léo Condé se vê diante de uma escolha complexa. As diferentes características dos centroavantes do elenco do Vitória pode ser um trunfo para situações de jogo adversas. Neste domingo, 28, o Rubro-Negro vai até Belo Horizonte enrentar o Cruzeiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16h, no Mineirão.