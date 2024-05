Diretor do Leão explica dificuldade no mercado: "Louco e inflacionado" | A TARDE

O Vitória se mexeu durante a janela de transferências e contratou caras novas para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série A e Copa do Brasil, competições que ainda disputa na temporada. No entanto, o diretor de futebol rubro-negro, Ítalo Rodrigues, garantiu que a tarefa de encontrar reforços dentro da realidade financeira do clube não foi fácil.

Segundo Ítalo, o mercado está "louco e inflacionado", o que impacta em realizar contratações. O dirigente foi questionado sobre a chegada de pontas, que era um desejo do clube, mas citou que esta dificuldade vale para qualquer posição. O último reforço anunciado, o atacante Janderson, foi a segunda contratação mais cara da história do Leão.

“Sobre os dois pontas, é uma posição que, notoriamente, nós diretores e profissionais de clubes, sabemos que é muito difícil. Na verdade, a gente brinca que o mercado está muito louco porque todas as posições estão difíceis de achar. E a dificuldade que a gente encontrou foi de um mercado um pouco inflacionado, com poucas opções, e a gente não iria trazer por trazer”, explicou Ítalo Rodrigues, durante a apresentação de Janderson na última terça-feira (23).

Com o fechamento da janela de transferências de abril, restam para os clubes apenas jogadores que estejam livres no mercado. Ítalo Rodrigues mencionou que o Vitória não descarta "oportunidades", e também citou que preferiu não investir mais em reforços por "não ter tanta convicção" nas alternativas disponíveis no mercado.

“A gente está no mercado. Óbvio que se vier alguém será uma oportunidade. Não estamos, nesse momento, buscando contratações. Mas a gente monitora, está atento e se chegar algo que a gente julgue que vá agregar, seja em qualquer posição, obviamente vamos pensar no melhor para o Vitória, o que fazemos aqui o tempo todo”, iniciou.

“Tínhamos outras opções, principalmente porque eu acredito que esse ano a visão quanto ao Esporte Clube Vitória tem mudado bastante. A credibilidade se não voltou 100%, acredito que está muito próximo a isso. Diante das dificuldades, optamos, dentro do perfil que a gente queria, por trazer o Janderson, para evitar onerar mais ainda o clube com opções que a gente não tinha tanta convicção”, completou.

Apesar de seguir atento as oportunidades de negócio, o dirigente se diz satisfeito com o atual elenco rubro-negro.

“A gente tem alguns atletas, estamos sempre compondo com um ou outro da base. O planejamento sempre foi em cima de uma média de 35 atletas com quatro goleiros e pensando em ter três por posição. Às vezes isso vai alternar um pouco para mais ou para menos. Mas a gente está muito feliz com o grupo que confiamos e acreditamos que vamos conquistar a primeira vitória [no Brasileirão] no fim de semana”, finalizou.

O bom resultado que Ítalo Rodrigues projeta seria contra o Cruzeiro, adversário do Vitória no domingo (28), às 16h, no Mineirão. Apesar de ser ainda a terceira partida do Leão na Série A, é válida pela 4ª rodada.