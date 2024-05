De volta? Fábio Mota revela previsão para retorno de Dudu | A TARDE

O Esporte Clube Vitória não contou com um dos seus principais jogadores na temporada para o Ba-Vi do último domingo, 21, e também não vai poder utilizá-lo no duelo contra o Cruzeiro, marcado para o próximo domingo, 28, no Mineirão. Trata-se do volante Dudu, que saiu lesionado na partida de estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, devido a uma lesão ligamentar no joelho, afastando o atleta dos gramados por 3 semanas.

Entretanto, na manhã desta terça-feira, 23, o presidente do Leão da Barra, Fábio Mota, revelou o possível retorno do volante durante entrevista à Rádio Sociedade. De acordo com o gestor, o camisa 21 deverá estar disponível para o duelo decisivo contra o Botafogo, na quinta-feira, 2, válido pela 3ª fase da Copa do Brasil: “Pelo o que eu vi hoje, ele deve estar apto para o jogo contra o Botafogo”.

Além do possível retorno de Dudu, Fábio Mota também revelou as previsões de retorno de Everaldo, que não entra em campo desde a partida contra o ABC, no dia 10/02, e de Cáceres, que sofreu uma lesão no calcâneo. O presidente da equipe rubro-negra acredita que os atletas devem voltar aos gramados em 30 dias.