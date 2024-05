Janderson é apresentado no Vitória e quer ajudar "nas duas funções" | A TARDE

Mais recente contratação do Vitória, o atacante Janderson foi apresentado na tarde deste terça-feira, 23. O jogador de 24 anos estava no Botafogo e era alvo do Rubro-Negro já há algum tempo, conforme enfatizou o diretor de futebol Ítalo Rodrigues. Ele custou R$ 5 milhões aos cofres do Leão.

Ao se apresentar, Janderson falou sobre suas características e preferências dentro de campo. Ele se considera um ponta, mas se adaptou muito bem atuando como centroavante nos últimos clubes por onde passou.

“Quando eu era mais novo eu era extremo. Fui para um clube lá em Maranhão e o treinador me colocou de centroavante. Aí fui me acostumando a jogar de centroavante, mas eu sou extremo. Eu faço os dois lados e estou aí para ajudar o clube nas duas funções”, disse o atacante.

Leia mais: "Eu sou responsável", diz Ítalo Rodrigues sobre rescisão de Luan

Leia mais: Vitória tem aproveitamento de 20,3% contra o Cruzeiro em 14 anos

No Botafogo, Janderson perdeu espaço com a troca de treinadores e, insatisfeito, veio para o Vitória para ganhar mais oportunidades. O jogador aproveitou para fazer a média com a torcida, a qual considerou “vibrante”.

“Foi troca de treinador, quando acontece isso muda muito as formações. Aí eu fui perdendo espaço. Mas eu fiz uma boa temporada em 2023 e agora eu vou dar meu melhor no Vitória. Vim aqui para jogar, eu não estava tendo muitas oportunidades no Botafogo. Tenho muita motivação por estar aqui no Vitória, o maior de Salvador”, declarou.

“Feliz demais, foi a torcida que me fez chegar aqui. Eu venho acompanhando o vídeo e vi uma torcida muito grande, muito vibrante, que ajuda muito a equipe, e foi ela que fez eu chegar até aqui”, complementou.

Natural de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, Janderson passou pelo futebol baiano em 2022, quando foi o artilheiro do Bahia de Feira na Série D do Campeonato Brasileiro, com sete gols em 15 jogos.

Os gols e as boas atuações chamaram a atenção do scouting do Botafogo, que contratou o jogador para a equipe sub-23. As primeiras chances na equipe principal chegaram no início do ano seguinte, à convite de Luís Castro. Ao todo, foram 40 jogos, quatro gols e quatro assistências pela equipe carioca.



Regularizado desde a última sexta-feira, 19, Janderson não foi relacionado para o clássico Ba-Vi do final de semana, mas pode estrear na próxima rodada. O Vitoria viaja até Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro, pela 4ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h, no Estádio Mineirão.