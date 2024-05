"Eu sou responsável", diz Ítalo Rodrigues sobre rescisão de Luan | A TARDE

O Vitória divulgou na última sexta-feira, 19, a rescisão de contrato com o meia Luan, que pouco entrou em campo com a camisa do Leão. Domingo, 21, após o empate com o Bahia pelo Brasileirão, o técnico Léo Condé disse que a decisão foi da diretoria, que assumiu a responsabilidade na tarde desta terça-feira, 23.

Em entrevista coletiva, Ítalo Rodrigues justificou que a rescisão com Luan foi devido à baixa perspectiva que o meia tinha de ganhar minutos em campo. Segundo o diretor de futebol do clube, o atleta precisa de sequência.

“Tudo que acontece com o futebol do Vitória é responsabilidade do diretor. Eu sou responsável por tudo que acontece com o futebol do Vitória. A partir do momento que a gente entende que Luan não estava tendo uma minutagem mediana para alta, que não tinha perspectiva de jogar de uma forma contínua, a gente achou interessante que ele pudesse ficar livre para seguir o caminho dele e ter uma sequência, porque é isso que ele precisa”, disse Ítalo.

Pelo Vitória, Luan participou de seis jogos e deu uma assistência para Luiz Adriano, contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste. O atleta tinha um contrato de produtividade com o Leão e não rendeu o que era esperado pela torcida e comissão técnica.