Ex-jogador detona saída de Luan do Vitória: "Jogando carreira no lixo" | A TARDE

O comentarista e ex-jogador Caio Ribeiro criticou a passagem do meia Luan pelo time do Vitória, que teve fim na semana passada. Clube e atleta entraram em acordo para a rescisão do contrato, que iria até o fim de 2024.

Durante o programa 'Boleiragem', do SporTV, Caio fez duras críticas ao Rei da América de 2017, quando foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Ao todo, Luan fez apenas seis jogos no Leão e deu uma assistência.

"Não jogou no Corinthians. Voltou para o Grêmio e não jogou, não jogou no Santos e nem no Vitória. Será que está todo mundo errado? Esse menino está jogando a carreira dele no lixo. E estamos falando de um comportamento extracampo que a gente está lamentando", iniciou o ex-jogador.

Caio ainda lamentou o desempenho de Luan e disse que sabe que o meia tem potencial para desempenhar um melhor futebol.

"Lamento porque vi o Luan jogar muita bola na primeira passagem pelo Grêmio, campeão olímpico com a camisa da Seleção. Tem horas que você tem que parar de transferir responsabilidade e assumir a sua, ver o que você está fazendo de errado porque a carreira vai embora. E ele vai se lamentar lá na frente", completou.

Luan chegou ao Vitória no dia 15 de janeiro como uma das principais contratações da temporada 2024. Ele assinou um contrato de produtividade válido até o fim de 2024, em que parte do salário era fixa; outra dependeria da presença dele nos jogos do time.

Desde que começou os rumores sobre a possível saída de Luan do Vitória, alguns clubes chegaram a manifestar desejo no jogador, mas todos eles da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes interessadas foram Mirassol, Vila Nova-GO e América-MG.