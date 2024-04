Luan recebe proposta de time paulista e pode deixar o Vitória | A TARDE

Uma das contratações que mais chamou a atenção do futebol brasileiro no primeiro semestre de 2024 pode estar com seu futuro decidido para o restante do ano. O meia Luan Guilherme, que atualmente está vestindo as cores do Vitória, recebeu uma proposta do Mirassol e deve fechar com o time paulista para o restante do ano, visando a disputa da Série B.

Segundo informações apuradas pelo Grupo A TARDE, além do Mirassol, times da Série B como América-MG e Vila Nova também realizaram sondagens pelo "Rei da América" do ano de 2017. Porém, como nenhuma das sondagens foi para a frente, o atleta pode sim estar com seu futuro definido para o retorno ao futebol paulista.

Pelo Vitória, Luan participou de seis jogos e deu uma assistência para Luiz Adriano, contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste. O atleta possui um contrato de produtividade com o Leão e não rendeu o que era esperado pela torcida e comissão técnica.

Anteriormente, o presidente Fábio Mota havia afirmado que Luan não deixaria o Colossal, mas, após o atleta não ser relacionado para a partida contra o Palmeiras, no Barradão, no último domingo, 14, começou uma especulação sobre sua saída.

Luan, inclusive, já atuou no futebol paulista entre 2020 e 2023, quando defendeu o Corinthians. Por lá sofreu com diversos problemas fora do campo, chegando até a ser retirado de dentro de um motel por torcedores do Timão. O meia também teve uma curta passagem pelo Santos, onde não deixou saudades.