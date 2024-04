Willian Oliveira avalia estreia no Brasileirão e projeta Ba-Vi | A TARDE

Titular do Vitória em quase todos os jogos, Willian Oliveira participou de 19 dos 22 jogos do Rubro-Negro nesta temporada. O volante chegou do Goiás para reforçar a equipe e se tornou peça importante na equipe do técnico Léo Condé.

Em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, 17, Willian Oliveira avaliou a derrota para o Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro e projetou o clássico Ba-Vi deste final de semana, pela 3ª rodada.

“Nós sabíamos das dificuldades que iríamos enfrentar. O Palmeiras é o time que tem o alvo nas costas, é o time a ser batido. Todos querem ganhar do atual campeão. Todos acompanham e têm uma ideia de como o Palmeiras joga, não 100%, mas a gente já sabia que ia ser muito competitivo. Foi dentro daquilo que a gente esperava. Não foi um jogo ruim, foi muito bom, mas teve pouca oportunidade. Criamos e competimos em um jogo muito pesado. Para uma estreia diante de um grande clube têm muitas coisas positivas para tirar desse jogo”, pontuou.

“Todo clássico se torna um jogo diferente, pela grandeza que tem, ainda mais o Ba-Vi. Nosso tempo de descanso é maior, nos desgastamos muito no domingo, porque nosso gramado também é alto e pesado. Sem dúvida o jogo deles [contra o Fluminense] foi desgastante, ainda mais com o campo molhado. Mas clássico é um jogo diferente, os atletas tiram forças de onde não têm. É um jogo muito decisivo, e todos querem vencer”, complementou.

Leia mais: Vitória encaminha contratação de atacante do Botafogo; confira

Leia mais: Bahia e Vitória conhecem seus adversários na 3ª fase da Copa do Brasil

Willian também projetou a estreia do Vitória na Copa do Brasil, que será contra o Botafogo, na terceira fase do torneio. O volante ressaltou a qualidade do elenco e rasgou elogios ao presidente Fábio Mota que, segundo ele, montou um time capaz de disputar as duas competições.

“Na Copa do Brasil vamos enfrentar o Botafogo, um time qualificado. Então, eu acho que a nossa concentração, nossa mentalidade e nossa evolução não têm que ser só nos 90 minutos. Tem que ser no dia a dia, porque tudo aquilo que reflete nos 90 minutos foi plantado no nosso dia a dia. É no automático”, afirmou.

“Eu acho que não vai atrapalhar não [disputa do Brasileirão]. Volto a parabenizar o Fábio Mota pelas contratações. Nosso grupo está muito forte. Ele contratou muito bem, e nosso grupo está muito forte, não vai ter problema nenhum nós dividirmos as nossas atenções, questão de Brasileiro e Copa do Brasil. Nosso elenco está muito forte e qualificado. Nós chegaremos muito fortes na Copa do Brasil contra o Botafogo, e estamos muito fortes para disputar o Brasileiro”, concluiu.

Com a semana cheia por conta do adiamento da partida contra o Cuiabá, pela 2ª rodada do Brasileirão, o Vitória segue focado na preparação para o clássico Ba-Vi do final de semana. O confronto está marcado para as 16h de domingo, 21, no Barradão, e é válido pela 3ª rodada da competição nacional.