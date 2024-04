Camutanga projeta vaga na Sula e valoriza momento do Vitória | A TARDE

Um dos destaques do Vitória na temporada, o zagueiro Camutanga comentou sobre a conquista do Campeonato Baiano, em que o Leão se sagrou campeão diante do maior rival Bahia no último domingo, 7.

Em entrevista ao Grupo A TARDE durante a premiação da competição, o defensor explicou a importância de ter feito boas atuações contra equipes da Primeira Divisão, próximo desafio do Leão em 2024.

Leia Mais:

>> Árbitro do Ba-Vi explica comemoração e projeta apitar Série A

>> Seleção do Baianão 2024 é divulgada com maioria do Vitória

"Sabemos que vamos enfrentar grandes equipes, já temos enfrentado equipes de Série A como o próprio Bahia e o Fortaleza, e fomos muito bem. Agora é manter essa pegada, manter o foco e grandes partidas virão pela frente", projetou Camutanga.



Camutanga aposta na força do Barradão para fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Assim como o presidente Fábio Mota, ele projeta para o Rubro-Negro conseguir uma vaga para competições internacionais.

"Claro, a gente tem que fazer o mando de campo ser muito forte como vem sendo feito, somos uma equipe que batalha muito, é muito brigadora, então vamos fazer grandes jogos. Se Deus quiser classificar para a Sul-Americana, quem sabe até uma Libertadores", comentou.