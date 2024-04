Árbitro do Ba-Vi explica comemoração e projeta apitar Série A | A TARDE

Árbitro do clássico Ba-Vi da grande final do Campeonato Baiano, Emerson Ricardo de Almeida Andrade gerou polêmica após fazer um gesto de comemoração após o fim da partida que consagrou o 30º título estadual do Vitória. Em conversa com o Portal A TARDE, ele explicou que estava celebrando o próprio trabalho.

"Com certeza [foi de dever cumprido]. Quando terminou o jogo, agradeci a Deus e depois eu cerrei o punho como quem diz, 'cumprimos a missão e com êxito'. Eu tirei um peso das costas de 500 quilos, só quem sabia era eu e minha família", explicou Emerson Ricardo.

Leia mais: Árbitro da final explica expulsão de Adriel: "Agredir o assistente"

Leia mais: Ricardo Lima sai em defesa dos árbitros baianos: "Tem que valorizar"

Desde que foi anunciado como árbitro do segundo duelo das finais, Emerson foi criticado e pressionado por torcedores e na mídia. Ele, no entanto, não considera que sua atuação na partida teve problemas e se diz pronto para o Campeonato Brasileiro.

"Bahia e Vitória estão na Série A e a arbitragem da Bahia ontem mostrou que tem grandes possibilidades de também estar na Série A. Um Ba-Vi muito bom, disputado lealmente, limpo, e a gente saiu com a sensação de dever cumprido, cara. A pressão que a gente teve no meio da semana, tentamos nos blindar ao máximo, mas você sabe como é Ba-Vi. A gente só fez focar, concentrar para legitimar o resultado e assim foi feito, graças a Deus", agradeceu.

O baiano ainda explicou sobre a preparação da equipe de arbitragem para o jogo. Segundo ele, o processo é semelhante ao dos atletas e, inclusive, conta também com uma concentração.

"Parabenizar o presidente Ricardo [Lima, da FBF] a Jailson [Freitas], que é o presidente da comissão de árbitros. Nós concentramos também, não só os atletas, nós ficamos no hotel Quality, no sábado, e a partir da manhã a gente foi para a concentração. Temos toda uma preparação, também temos fisioterapeutas, é uma preparação também praticamente igual dos atletas. Começar agora a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, que continue evoluindo a arbitragem. Vamos lá, tem um segundo semestre bom", projetou.