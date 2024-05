CBF muda data da partida entre Vitória e Botafogo, pela Copa do Brasil | A TARDE

Na tarde desta quinta-feira, 9, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data do jogo da volta entre Vitória e Botafogo, pela Copa do Brasil. Valendo vaga nas oitavas de final da competição nacional, a segunda partida da 3ª fase agora será disputada na quarta-feira, 22, às 19h, no Barradão. Antes, o confronto estava marcado para a terça-feira, 22.

No primeiro jogo, disputado na última quinta-feira, 2, no Estádio Nilton Santos, o Glorioso levou a melhor, vencendo o duelo pelo placar de 1 a 0.

