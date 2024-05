Reforços? Time titular do Vitória ainda tem a cara da série B | A TARDE

O Esporte Clube Vitória, atual campeão da segunda divisão nacional, está enfrentando um grande choque de realidade na Série A de 2024. Isso porque no ano passado, a equipe comandada por Léo Condé conquistou a divisão de acesso sem muitas dificuldades e com todos os jogadores performando muito bem, no entanto, era evidente que o clube precisaria de reforços para ajudar na campanha da elite do futebol brasileiro, afinal, as melhores equipes do Brasil estão lá.

Diante disso, o Leão da Barra não mediu esforços e contratou 24 novos atletas para reforçar o elenco. Entretanto, mesmo com a chegada dos novos jogadores, a equipe titular do rubro-negro baiano ainda assim é composta por oito remanescentes da Série B de 2023: Lucas Arcanjo; Zeca; Camutanga (Lesionado) e Wagner Leonardo; Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho e Osvaldo.

Dentre os contratados, apenas cinco conseguiram se destacar e ganhar minutagem na equipe comandada por Léo Condé. Trata-se de Willian Oliveira, Alerrandro, Lucas Esteves, PK e Caio Vinícius, que disputaram 23, 20, 20, 16 e 15 jogos, respectivamente, na temporada. O restante não chegou a passar das 10 partidas jogadas e alguns até já deixaram o Leão da Barra, como são os casos de Caio Dantas e Luan. Ao todo o Vitória já disputou 26 partidas em 2024.

Confira a lista com os 24 jogadores contratados pelo vitória e a quantidade de jogos realizados nesta temporada:

William Oliveira: 23 jogos

Alerrandro: 20 jogos

Lucas Esteves: 20 jogos

PK: 16 jogos



Caio Vinicius: 15 jogos

Muriel: 9 jogos

Daniel Jr e E. Castilho: 8 jogos

L. Adriano: 7 jogos

C. Zapata e L. Naldi: 6 jogos

J. Mota, Everaldo, R. Caceres: 5 jogos

B. Uvini e Luan Santos: 4 jogos

Janderson e W. Lepo: 3 jogos

M. Cleiton e Reynaldo: 1 jogo

Pablo e Fintelman: 0 jogos

Dispensados

Caio Dantas (9) e Luan (6)

