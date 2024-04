Clube da Série B anuncia contratação de atacante do Vitória | A TARDE

O Guarani anunciou, nesta sexta-feira, 5, a contratação do atacante Caio Dantas, de 31 anos. O jogador estava no Vitória, onde atuou em nove partidas, marcou um gol e deu uma assistência. O atacante começou a temporada como titular, mas perdeu espaço com as chegadas de Alerrandro e Luiz Adriano, além do retorno de Léo Gamalho, que estava lesionado.

Caio Dantas vai jogar a Série B, competição onde marcou dez gols em 2023 com a camisa do Vila Nova. No Bugre, o atacante será companheiro do lateral Diogo Matheus, que passou pelo Vitória entre 2015 e 2016.