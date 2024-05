Com Camutanga em transição, Vitória inicia preparação mirando o Vasco | A TARDE

Após ser derrotado para o São Paulo por 3 a 1 no Barradão, o elenco do Vitória deu início a preparação para o confronto diante do Vasco da Gama, marcado para este domingo, 12, às 18h30, no Estádio de São Januário, válido pela 6ª rodada do certame.

Depois do dia de folga, a reapresenação ocorreu na tarde desta terça-feira, 7, no CT Manoel Pontes Tanajura. Antes de irem a campo, os jogadores fizeram atividades pré-treino, com termografia e CK no departamento de fisiologia.

Com exceção de Wagner Leonardo, os jogadores que atuaram contra o São Paulo fizeram um trabalho de fortalecimento muscular na academia. Na sequência, deram voltas em torno dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura.

O restante do grupo realizou o aquecimento com o assistente da preparação física Vinícius Franco. Divididos em grupos, o técnico Léo Condé ministrou uma atividade de finalização a gol. Um grupo composto por zagueiros e volantes fizeram exercícios específicos da função com o assistente Renato Negrão.

Condé promoveu duelos entre meias e atacantes contra os defensores, inicialmente de três contra dois e depois de quatro contra três, com finalizações a gol. Ao final, três times se enfrentavam ao lado do campo em formato de rodizio.

Em recuperação de dores no joelho, o zagueiro Camutanga deu continuidade as atividades de transição. Ele segue em observação pelo comissão técnica. O grupo retoma a preparação na manhã desta quarta-feira, 8, na Toca do Leão.

