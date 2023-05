Com desfalque de Zé Hugo, Condé deve optar por Rafinha no ataque

Com o desfalque do atacante Zé Hugo, o treinador Léo Condé parece já ter encontrado um substituto. A vaga para o lado esquerdo no setor de ataque deve ficar com Rafinha, que foi titular e destaque durante boa parte da campanha rubro-negra do Brasileirão da Série C.

Titular do Vitória na Segundona, Zé Hugo fez uma cirurgia para extração de dente siso e não se recuperou a tempo da partida contra o CRB, nesta quarta-feira, 24. Por isso, o departamento médico vetou a participação do atleta de 23 anos, que segue com a região inchada.

O atacante atuou nos sete jogos da equipe nesta Série B e já marcou duas vezes com a camisa do Rubro-Negro. Além da mudança no ataque, Thiago Lopes também sai da equipe para dar lugar a Matheusinho, no meio-campo.

Giovanni Augusto é outro desfalque da equipe que encerrou a preparação nesta terça-feira. Por outro lado, o centroavante Léo Gamalho está recuperado e vai ser o titular ao lado de Osvaldo e Rafinha.

O confronto entre Vitória e CRB está marcado para as 19h, no Barradão. Mais de 12 mil torcedores estão garantidos para apoiar a o time em busca de mais três pontos.