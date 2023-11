Com direito a piscina, torcida do Vitória lota Barradão desde cedo | A TARDE

O Vitória só entra em campo às 17h deste sábado, 18, mas os torcedores ansiosos para comemorar o título da Série B, primeiro nacional da história do clube, saíram de casa bem cedo. Desde às 10h, relatos de torcedores no estacionamento ganharam as redes sociais, em uma grande festa.

A Avenida Mário Sérgio, que dá acesso ao Barradão, já estava movimentada desde a manhã. Os torcedores seguiam para o estaciomanento do estádio, tradicional local de encontro pré-jogos. Nas redes sociais, um vídeo chamou a atenção, com um torcedor utilizando um caminhão-pipa para encher uma piscina inflável.

Reprodução | Redes Sociais

O presidente do Vitória, Fábio Mota, foi até o estacionamento e cumprimentou alguns dos torcedores que estavam por lá. Em foto que circula no X, antigo Twitter, ele posa com um rubro-negro que utilizou um tanque como piscina.

Até Fábio tá na resenha com a torcida, chegou cedo em @Fabioomata pic.twitter.com/yVjPWu4vlX — WILLIAM NOGUEIRA (@WSOIB) November 18, 2023

"Quem chega cedo bebe água limpa. Só quem tem estádio e um complexo esportivo desse tipo pode comemorar, fazer churrasco. É o primeiro título de liga que a Bahia ganha, o resto é arcaico. Vitória campeão nacional. Quem viver, viu. Quem torce, ama, quem não torce, tem requalque", disse ao Portal A TARDE o torcedor Tiago Lima, que chegou cedo ao estacionamento do Barradão.

O Vitória entra em campo neste sábado, contra o Sport, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão soma 69 pontos e já é o campeão da competição.