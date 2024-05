Com Felipe Vieira, Vitória faz jogo-treino contra Flu de Feira na Toca | A TARDE

Um dia após a eliminação da Copa do Brasil, o elenco do Vitória retomou as atividades no CT Manoel Pontes Tanajura e deu início a preparação para o compromisso diante do Atlético-GO, marcado para o dia 1 de junho, no Barradão, pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na tarde desta quinta-feira, 23, os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Botafogo, realizaram atividades aeróbicas na academia do clube e específicas para recuperação muscular.

O restante do grupo participou de um jogo-treino contra o Fluminense de Feira, que disputa a Série B do Campeonato Baiano. Os reservas do Vitória venceram por 2 a 0, com gols marcados pelo centroavante Alerrandro, sendo um em cada tempo.

A novidade na atividade foi o lateral-direito Felipe Vieira, que participou do segundo tempo do jogo-treino. Recuperado de lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o defensor cumpriu todas as etapas pós-operatórias antes de ser reintegrado.

No 1º tempo o técnico Thiago Carpini escalou Muriel; Léo Naldi, Camutanga, Reynaldo e Lucas Esteves; Caio Vinícius, Luan Santos e Pablo; Mateus Gonçalves, Alerrandro e Culebra (como quer ser chamado o equatoriano Eryc Castillo);

Na etapa final, foram a campo Alexandre Fintelman; Léo Naldi, Cristián Zapata, Reynaldo (Camutanga) e Felipe Vieira; Caio Vinícius (Mateus Gonçalves), Luan Santos (Lucas Esteves) e Pablo (Mateus Gonçalves); Zé Hugo, Alerrandro e Culebra (Fábio Soares);

O grupo retoma aos trabalhos de preparaçãona tarde desta sexta-feira, 23, na Toca do Leão.

Publicações relacionadas