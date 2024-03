Após grave lesão, lateral inicia transição para retorno aos gramados | A TARDE

Após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no primeiro tempo do jogo contra o Mirassol, pela 26ª rodada da Série B, o lateral-esquerdo Felipe Vieira deu início as atividades de transição. O defensor deve estar a disposição do técnico Léo Condé para a sequência da temporada dentro de um mês, no início da Série A do Campeonato Brasileiro.

Operado em setembro para a reconstrução do ligamento, Felipe já dá voltas ao redor dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura e faz trabalhos leves para readaptação aos gramados.

Felipe Vieira Augusto tem 24 anos e foi contratado por empréstimo junto ao Londrina para a disputa da Série B. O Vitória adquiriu em definitivo 60% dos direitos. Ele tem 14 jogos com a camisa vermelha e preta, sendo 10 na condição de titular, e duas assistências para gol pelo Leão da Barra. Seu vínculo com o clube é válido até o final de 2026.

Para a lateral-esquerda, a comissão técnica rubro-negra tem a disposição Patric Calmon e Lucas Esteves. Contratados na última janela de transferências, os dois tem sido constantemente utilizados pelo técnico Léo Condé.