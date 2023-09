Felipe Vieira tem lesão confirmada e está fora do restante da Série B

O treinador Léo Condé não poderá contar com o lateral-esquerdo Felipe Vieira para o restante da temporada da Série B de 2023. O Vitória anunciou nesta terça-feira, 5, que o jogador sofreu uma lesão no joelho esquerdo, mais precisamente uma ruptura do ligamento cruzado anterior, durante o empate em 0 a 0 contra o Mirassol na última sexta-feira.

Segundo o médico do Vitória, Luís Filipe Daneu, Felipe passará por cirurgia nas próximas duas semanas e enfrentará um período de recuperação de oito meses.

Felipe Vieira era o lateral-esquerdo titular da equipe na Série B e acumulou 14 jogos na competição. Com a sua ausência, o treinador Léo Condé improvisou Matheusinho na última partida mesmo tendo no banco de reservas o lateral de ofício Marcelo. Outra opção que o treinador rubro-negro pode optar Édson Lucas que foi contratado na última janela mas ainda não estreou com a camisa do Vitória.