Com novo camisa 10 e sem o 24, Vitória divulga numeração fixa do time | A TARDE

Prestes a estrear na disputa pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória divulgou a numeração fixa dos atletas rubro-negros na temporada 2024. Com o time recheado, o clube disputa contra o Palmeiras a primeira rodada do campeonato neste domingo, 14, às 18h30, no Barradão. Vale lembrar que a partida é um marco para o Leão, que retorna à Primeira Divisão depois de cinco anos entre as séries B e C.

Em meio às expectativas pelo combate em campo, alguns dos números estabelecidos pelo Vitória acabaram roubando a cena e chamaram a atenção da torcida. Uma das principais mudanças foi a da camisa 10, que antes foi ocupada por Matheusinho e passou a ter um novo dono: o meia Jean Mota. Ele foi um dos últimos contratados pelo clube e promete dar trabalho para os adversários. Outro ponto que deu o que falar foi a ausência da camisa 24, que costuma ser excluída da numeração devido ao preconceito relacionado ao número.

Com a lista atualizada, Matheusinho agora veste a camisa de número 30. Rodrigo Andrade também teve a numeração alterada e passa a usar a 32.

O polêmico número 24 no futebol

Herança do Jogo do Bicho, que tem como 24 a figura do animal veado, o número polêmico costuma ficar de fora da numeração fixa dos times em geral, especialmente no futebol. Sempre relacionado a falas homofóbicas, o 24 costuma ser rejeitado pelos mais diversos atletas e, consequentemente, reforça o ciclo preconceituoso.

A escolha de anular o 24 da numeração fixa não é exclusiva do Esporte Clube Vitória na capital baiana. Atualmente, o Esporte Clube Bahia também não possui nenhum jogador que carregue o número na camisa. Ao contrário deles, o Palmeiras, rival do rubro-negro neste domingo, não cedeu ao estereótipo e conta com Mateus Oliveira escalado como o 24 alviverde.

Com o passar dos anos e as discussões sobre o assunto, alguns clubes escolheram ser exceção e adotaram o número para si em algumas ocasiões, como o Grêmio, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, Flamengo e até a Seleção Brasileira. É importante ressaltar que muitos clubes já retiraram o 24 da escalação fixa e que também eram obrigados a utilizá-lo em campeonatos específicos, como a Copa Sul-americana, por ser uma regra.



Em 2020, o Bahia até chegou a fazer uma campanha contra o preconceito com a numeração, mas não manteve o mesmo posicionamento por muito tempo.

Confira agora a atual numeração do Vitória:

Lucas Arcanjo - 1

Zeca - 2

Zapata - 3

Wagner Leonardo - 4

Léo Naldi - 5

Felipe Vieira - 6

Iury Castilho - 7

Luan Santos - 8

Alerrandro - 9

Jean Mota - 10

Osvaldo - 11

Luiz Adriano - 12

Camutanga - 13

Pk - 14

Caio Vinícius - 15

Lucas Esteves - 16

Zé Hugo - 17

Luis Miguel - 18

Luan - 20

Dudu - 21

Muriel - 22

Mateus Gonçalves - 23

Bruno Uvini - 25

Cáceres - 27

Willian Oliveira - 29

Matheusinho - 30

Culebra - 31

Rodrigo Andrade - 32

Fintelman - 35

Everaldo Jr - 37

Reynaldo - 40

Renato - 44

Breno - 50

Pablo - 62

Daniel Jr. - 80

Fábio Soares - 83

Cleiton - 98

Léo Gamalho - 99