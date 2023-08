Com Osvaldo, Léo Condé convoca 22 para jogo contra o Atlético-GO

Na manhã desta sexta-feira, 25, o elenco do Vitória realizou a última atividade em Salvador com foco no jogo contra o Atlético-GO, válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, o preparador físico Diego Kami Mura realizou um rápido aquecimento, com roda de bobinho. Em seguida, o técnico Léo Condé promoveu um treino tático em duas etapas. Na primeira parte, aplicou o modelo de jogo e realizou ajustes ofensivos e defensivos.

O comandante Rubro-Negro ministrou um trabalho posicional de 10 x 10 em campo reduzido. Os jogadores não relacionados treinaram no campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura, sob a supervisão do assistente técnico Renato Negrão.

Foram convocados 22 jogadores para a viagem a Goiânia. Recuperado de lesão no músculo posterior da coxa, o atacante Osvaldo foi relacionado após cinco jogos. Os zagueiros Yan Souto e Camutanga, os meio-campistas Dudu e Jhonny Lucas, além do atacante Wellington Nem, cumpriram suspensão automática e estão a disposição de Léo Condé.

Após o treinamento, os atletas foram almoçar na concentração Vidigal Guimarães e em seguida, embarcam para a capital goiana. O desembarque está estimado às 16h50. Na manhã deste sábado, 26, o grupo realiza o trabalho final e de reconhecimento do campo no Estádio Antônio Accoly.

A tendência é que a equipe seja escalada com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Dudu, Matheus Trindade e Matheusinho; Mateus Gonçalves, Léo Gamalho e Iury Castilho.

O duelo entre os Rubro-Negros baiano e goiano está marcado para este domingo, 27, às 18h, no Estádio Antônio Accoly. Líder do campeonato e vindo de duas vitórias seguidas, o Vitória soma 47 pontos na Segundona nacional.