Com Uvini e Everaldo, Vitória está pronto para pegar o Criciúma

Com apenas um treinamento, o elenco do Vitória encerrou a preparação com foco no jogo contras o Criciúma, marcado para este domingo, 7, às 18h30, no Barradão, válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A equipe terá desfalques para o compromisso diante dos catarinenses. Em tratamento de lesão no músculo posterior da coxa, o atacante Osvaldo segue vetado pelo departamento médico, que também conta com o volante Rodrigo Andrade com problema na panturrilha esquerda. Já Iury Castilho está em fase final de transição.

Leia mais:



Camutanga tem cirurgia bem-sucedida no joelho direito

Vitória encaminha representação à CBF contra árbitro catarinense

Por acúmulo de cartões amarelos, os volantes Dudu e Caio Vinícius cumprirão suspensão. Improvisado como zagueiro, Caio está acometido de lesão muscular. Em compensação, a equipe terá três novidades. O volante Léo Naldi cumpriu suspensão e estará entre os titulares.

A equipe terá duas novidades. Recuperado de lesão muscular, o zagueiro Bruno Uvini deve estar entre os onze iniciais. Ele não atua desde junho, na derrota para o Atlético-GO. Caso Uvini não comece o jogo, Carpini poderá improvisar oo lateral-direito Willean Lepo.

Outro que se recuperou e será relacionado é o atacante Everaldo, que está curado da lesão de grau 3 no músculo reto femoral. Ele estava fora de combate desde o mês de fevereiro. O volante Léo Naldi cumpriu suspensão e estará de volta entre os titulares.

Com isso, a tendência é que o Vitória seja escalado com Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Bruno Uvini [WilleanjLepo], Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Janderson e Alerrandro.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento e vindo de duas derrotas consecutivas, o Leão da Barra agora ocupa a 16ª colocação da Série A, com 12 pontos somados em 14 jogos realizados.