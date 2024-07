Vitória encaminha representação à CBF contra árbitro catarinense

Gustavo Ervino Bauermann apitou o duelo entre Corinthians e Vitória - Foto: Divulgação

O Vitória enviou um comunicado formal à Comissão de Arbitragem da CBF, contestando a decisão do árbitro Gustavo Ervino Bauermann, de Santa Catarina, no jogo contra o Corinthians pela Série A do Brasileirão, ocorrido na última quinta-feira, 4. O protesto refere-se à não acatamento da recomendação do árbitro de vídeo para revisão de um lance crucial.

Durante o acréscimo do primeiro tempo, aos 52 minutos, o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, envolveu-se em um lance com o lateral rubro-negro Willean Lepo, resultando em um corte na perna direita de Lepo.

Apesar do pedido de revisão do VAR, feito por Caio Max Augusto Vieira, Gustavo Bauermann optou por mostrar apenas o cartão amarelo ao jogador corintiano.

Na súmula, Bauermann justificou a decisão alegando que Yuri Alberto tentou derrubar seu adversário de maneira temerária, porém a imagem televisiva mostra um contato diferente do relatado.

O Vitória argumenta que a aplicação incorreta das regras teve impacto direto no jogo e solicita uma revisão detalhada do incidente pela CBF.