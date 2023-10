Condé avalia vitória sobre Ituano como "jogo seguro" e "estratégico"

O Vitória somou mais três pontos e segue firme em busca do acesso à elite do futebol nacional. Na noite desta sexta-feira, 22, o Leão venceu o Ituano por 2 a 0, fora de casa, pela 29ª rodada da Série B. Os gols foram marcados por Matheus Trindade e Iury Castilho.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé analisou a atuação de sua equipe. O Vitória marcou um gol logo no início e administrou a vantagem no placar até o fim do jogo, quando ampliou o marcador. Foram apenas duas finalizações no gol durante os 90 minutos.

“Um pouco de tudo, estratégico, um pouco também do adversário. A maioria das equipes estão fazendo valer o mando de campo porque acostumam. Segundo turno, jogadores já conhecem muito bem o campo, como no Barradão também. São fatores que normalmente o time da casa sobressai. E também fazer 1 a 0, fazer jogo seguro, na liderança da competição, não se expor tanto, porque a gente sabia que em algum momento ia encontrar espaços. Funcionou bem e levamos um bom resultado para Salvador”, avaliou o treinador.

“A gente já esperava um jogo muito difícil. A pontuação do Ituano não condiz com as atuações da equipe na competição. Já venceram Criciúma e Sport, jogos importantes, grandes. Neutralizamos as principais jogadas deles, as triangulações pelos lados do campo. No primeiro tempo a gente queria ter a posse de bola e conseguiu fazer isso bem. Talvez no último terço, no penúltimo passe, pecamos um pouco. A bola parada foi determinante mais uma vez e fizemos o gol. No segundo tempo a ideia era aproveitar os espaços, transitar e jogar em contra-ataque. Não conseguimos aproveitar tão bem. Mas controlamos o jogo. Saímos daqui com uma vitória muito importante”, complementou Condé.

O comandante rubro-negro também elogiou o lateral-esquerdo Edson Lucas, que foi um dos últimos reforços e teve a oportunidade de estrear diante do Ituano.

“Chegou recentemente ao clube, mas se lesionou, ficou umas duas semanas afastado. Agora, com a lesão do Felipe, está tendo oportunidade, tem muita qualidade técnica, de passe, construção. A gente tem feito trabalhos específicos para melhorar a marcação. No segundo tempo se desgastou um pouco. Futebol, uma série de fatores, ontem tivemos uma situação desagradável com o voo. A equipe pode ter se desgastado por causa disso”, analisou o técnico.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Tombense, pela 30ª rodada da Série B. O jogo está marcado para as 21h30 de sexta-feira, 29, no Barradão.