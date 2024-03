Condé revela Vitória "ansioso", mas pontua "calma" para virar o placar | A TARDE

O Vitória fez o dever de casa na noite desta quarta-feira, 6, e venceu o Itabaiana por 3 a 1, de virada, no Barradão. O confronto válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste acabou sendo mais difícil do que se imaginava, mas o Rubro-Negro foi superior ao adversário, criou inúmeras chances e saiu com os três pontos.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé externou sua avaliação sobre a partida e elogiou a atitude de seus jogadores para superar o gol sofrido e recuperar o domínio da partida.

“Um jogo cheio de alternâncias. A gente teve um início muito bom, com adversário muito fechado, linhas compactas. Aos poucos fomos circulando a bola e criando alternativas, mas pecando no penúltimo passe. E foi passando o tempo, a equipe foi ficando ansiosa. Quando teve a expulsão do adversário e a gente sofreu o gol, foi o nosso pior momento. Mesmo assim tivemos duas ou três chances”, analisou o treinador.

“O que conversei com eles no intervalo foi para procurar ter calma, circular a bola e achar os espaços. A gente conseguiu fazer isso. O gol poderia ter saído antes, principalmente nas bolas do Matheusinho e Iury. Depois, o Zé Hugo conseguiu cabecear a bola, e a gente cresceu. A torcida veio junto e jogou energia forte para dentro de campo. O Camutanga a gente vem trabalhando esse chute, vem incentivando ele a bater faltas. O jogador adversário foi expulso nesse mesmo lance, entrada criminosa. Aí ficamos com dois jogadores a mais, criamos mais chances”, complementou.

O volante Dudu, que foi para o jogo pendurado, recebeu o terceiro amarelo quando já havia sido substituído e não vai jogar contra o Bahia, na próxima rodada da Copa do Nordeste. Condé lamentou a baixa e contou que tenta orientar o jogador.

“A gente tenta controlar ele, conversa. É um jogador com característica muito impulsiva. Espero que aprenda com os erros. Mas naquele momento aconteceu com ele, mas vários atletas...É claro que a gente tem que ter equilíbrio, mas é do ser humano. É um momento de extravasar”, contou o comandante rubro-negro.

O treinador ainda explicou como tem sido a escolha pelo seu lateral-esquerdo. PK e Lucas Esteves disputam a posição de titular, mas Condé entende que eles possuem características distintas.

“São jogadores que estou conhecendo agora em todos os aspectos, técnicos, táticos e de personalidade. O PK voltou de lesão e já fez jogos difíceis. Talvez o aspecto físico tenha pesado mais. O Lucas tem mais força, ultrapassagem. O PK é mais técnico, perfil de construção. Hoje não estava em um bom dia, mas já fez boas apresentações, e a gente confia muito, assim como no Lucas”, concluiu.

No fim de semana as atenções do Leão se voltam para o Campeonato Baiano, onde a equipe vai até Ilhéus encarar o Barcelona, em jogo de ida da semifinal. O duelo está marcado para as 16h de domingo, 10, no Estádio Mário Pessoa.