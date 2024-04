Condé tem desempenho favorável em finais para tirar Vitória da fila | A TARDE

Comandando o Vitória desde fevereiro de 2023, Léo Condé está acumulando feitos pelo time rubro-negro. Depois de conquistar o acesso e o inédito título da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico pode tirar o Leão de uma fila de seis anos sem vencer o Campeonato Baiano, título que, se for confirmado, representará o 30º da história do clube.

A missão ficou um pouco mais simples depois do primeiro jogo da decisão. No Barradão, o Vitória começou tomando 2 a 0 do Bahia, mas conseguiu reverter a vantagem do rival e terminar a partida vencendo por 3 a 2. Agora, para ser campeão estadual será necessário um empate, neste domingo, 7, às 16h, na Arena Fonte Nova.

O Portal A TARDE fez um levantamento sobre as principais conquistas da carreira de Léo Condé e destacou o desempenho do treinador em decisões importantes. Ele conta com retrospecto favorável nas participações em finais.

Leonardo Rodrigues Condé, de 45 anos, começou a carreira de treinador atuando em times do interior de Minas Gerais, como América-MG, Ipatinga e Tupi. Em 2012, sob o comando do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, ele protagonizou a conquista da Copa Rio, diante do Bangu. Na ocasião, o time empatou o primeiro jogo por 0 a 0 e venceu a finalíssima por 1 a 0. O título garantiu a primeira classificação do Nova Iguaçu para uma competição nacional, a Série D.

Depois do Nova Iguaçu, Léo Condé seguiu para a Caldense. No clube mineiro, o técnico foi finalista do campeonato estadual fazendo uma grande campanha. Na ida, o clube foi derrotado por 2 a 1 para o Atlético-MG. O Galo administrou o resultado na finalíssima e foi campeão após um empate pelo placar de 0 a 0.

Em 2017, o treinador levantou a primeira taça com um clube do Nordeste. Comandando o CRB, ele superou o CSA no Campeonato Alagoano nas duas partidas da final, vencendo por 1 a 0 na ida e por 3 a 2 na volta, garantindo o primeiro estadual da carreira.

O feito se repetiu mais duas vezes com o Sampaio Corrêa, batendo o Moto Club em 2020 com uma vitória por 2 a 0 e um empate por 0 a 0 e o Cordino nos pênaltis, com empates por 1 a 1 e 0 a 0 nas duas decisões.

No Vitória, Léo Condé está na segunda edição do Campeonato Baiano. Em 2023, ele assumiu o clube com poucas chances de classificação e não conseguiu evitar a eliminação na primeira fase. Na sequência, acumulou eliminações na Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Ao final da temporada, ele conquistou o acesso para a Série A de 2024 e o inédito título da Série B.





Desempenho de Léo Condé em finais - Copa Rio 2012 - Nova iguaçu - Campeão - Campeonato Mineiro 2015 - Caldense - Vice - Campeonato Alagoano 2017 - CRB - Campeão - Campeonato Maranhense 2020 - Campeão - Campeonato Maranhense 2022 - Campeão Outros títulos

- Série B 2023 - Vitória (Campeão)