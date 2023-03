Conselho Deliberativo do Vitória convoca reunião para próxima segunda

O presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Nilton Gonçalves de Almeida Filho, assinou um documento nesta quinta-feira, 2, marcando uma reunião extraordinária excepcional e de natureza inadiável para debater sobre a situação do clube na temporada.

O evento está marcado para às 18h da próxima segunda-feira, 6, de maneira mista, presencial e virtual. Pessoalmente, os membros do Conselho vão se encontrar na sala de convivência do Estádio Manoel Barradas.

O documento foi veiculado após a notícia de que o presidente Fábio Mota pode renunciar ao cargo no Conselho Diretor do clube. Em 2023, o Leão já foi eliminado nas primeiras fases do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil e vive situação delicada na Copa do Nordeste.

Por conta do desempenho ruim nesta edição do Campeonato Baiano, o Vitória não se classificou para a Copa do Brasil de 2024 e comprometeu os cofres da próxima temporada.

O vice-presidente rubro-negro, Djalma Nunes Abreu, afirmou que o clube vai passar por uma reformulação completa no departamento de futebol. O anúncio aconteceu junto com a confirmação da demissão do executivo Edgard Montemor Filho.