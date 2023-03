Vitória anuncia demissão de Edgard Montemor e reformulação no futebol

O Vitória anunciou a demissão do executivo de futebol Edgard Montemor Filho, na noite desta quarta-feira, 1. A notícia foi divulgada após a eliminação do Rubro-Negro diante do Nova Iguaçu, na primeira fase da Copa do Brasil.

No comunicado, o vice-presidente do clube, Djalma Nunes Abreu, afirmou que o Vitória vai passar por uma reformulação completa no departamento de futebol para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

Neste início de temporada, o Vitória já foi eliminado do Campeonato Baiano na primeira fase. O Rubro-Negro também não faz boa campanha na Copa do Nordeste e pode deixar a competição nos próximos jogos.

Na nota divulgada, o Vitória não adiantou quais serão as modificações no departamento de futebol.

O Rubro-Negro agora vira a chave para a Copa do Nordeste. Neste domingo, 1, o Vitória entra em campo para enfrentar o Bahia, em clássico válido pela sexta rodada da competição regional. O duelo será realizado às 16h, na Arena Fonte Nova.

Confira o comunicado:

A diretoria do Vitória decidiu pelo desligamento do executivo de futebol Edgard Montemor Filho após a eliminação do time da 2ª Fase da Copa do Brasil, ocorrida nesta quarta-feira, quando perdeu de 2 a 0 para o Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ).

De acordo com o vice-presidente Djalma Nunes Abreu, além da saída de Edgard, será feita uma “reformulação completa” no departamento de futebol do clube. Djalma não adiantou quais serão as modificações.

O Esporte Clube Vitória informa o desligamento de Edgard Montemor, que exercia a função de executivo de futebol do clube. Além disso, o clube informa que fará uma reformulação completa no setor de futebol. — EC Vitória (@ECVitoria) March 1, 2023