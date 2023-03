Fábio Mota deve renunciar o cargo após fracassos e ameaças

Após os insucessos por conta da eliminação na primeira fase do Campeonato Baiano e na Copa do Brasil, além da péssima campanha na Copa do Nordeste, o presidente do Vitória, Fábio Mota, deve sair do cargo de acordo com o repórter Marcelo Goés, da Rádio Sociedade.

Informações de bastidores dão conta que o representante do Leão da Barra deva anunciar a sua saída em uma coletiva que deve ocorrer após o seu retorno ao solo baiano. Com a provável saída de Mota, Djalma Abreu, atual vice, deverá ocupar o cargo.



Djalma, inclusive, assinou o comunicado que resultou na demissão do gestor de futebol Edgar Montemor, após a derrota para o Nova Iguaçu que resultou na eliminação do time baiano de maneira precoce da Copa do Brasil.

Caso se confirme a saída de Fábio Mota, Djalma será o nono nos últimos dez anos : Alexi Portela, Carlos Falcão (renunciou), Raimundo Viana, Ivã de Almeida (renunciou), Agenor Gordilho (interino), Ricardo David (renunciou), Paulo Carneiro (afastado) e Fábio Mota.