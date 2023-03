Conselhos Deliberativo e Fiscal se pronunciam após ameaças a Mota

Na noite desta quinta-feira, 2, os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Esporte Clube Vitória se manifestaram também pelas ameaças sofridas por Fábio Mota e seus familiares (confira as duas notas abaixo).

Em documento, o presidente do Deliberativo, Nilton Gonçalves, pediu que o atual mandatário rubro-negro não tome nenhuma medida política dentro do clube. Mais cedo, informações apontavam que Mota estaria pensando em renunciar o cargo por conta das mensagens que havia recebido.

“Rogamos ao Sr. Presidente que se abstenha de tomar qualquer atitude no presente momento, sob pena de causar dano irreparável ao Vitória, na medida em que uma nova eleição, no atual momento, se mostra totalmente contraproducente, pois passaríamos a ter que escolher o oitavo presidente em menos de 10 anos, algo inimaginável e condenável em qualquer organização respeitável”, escreveu Gonçalves.

Ex-presidente do Vitória e atualmente no Conselho Fiscal, Raimundo Viana demonstrou seu apoio a Mota e afirmou acreditar que ele saberá lidar com toda a situação turbulenta que atravessa o clube.

“Estamos certos de que o Presidente Fábio Mota saberá vencer mais essa grotesca situação, com o apoio dos verdadeiros integrantes da grande família rubro - negra e, inclusive, para evitar também qualquer prejuízo à normalidade do nosso centenário e querido Vitória”, diz trecho do documento assinado por Viana.

Na última semana, o Vitória sofreu duas eliminações consecutivas, no Campeonato Baiano e na Copa do Brasil, respectivamente. As desclassificações culminaram na demissão do diretor de futebol Edgard Montemor Filho e representam uma perda significativa na receita do clube para o restante da temporada.

Posicionamento dos conselhos Deliberativo e Fiscal: