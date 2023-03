Vitória divulga nota de repúdio após ameaças sofridas por Fábio Mota

O Vitória se manifestou oficialmente sobre as ameaças sofridas pelo presidente Fábio Mota. Na noite desta quinta-feira, 2, o clube publicou uma nota nas redes sociais em repúdio aos recentes acontecimentos.

"Independente dos últimos resultados, os quais lamentamos e trabalhamos para mudá-los, afirmamos que é injustificável qualquer tipo de ameaça e violência contra o presidente, atletas e profissionais do clube", divulgou o Vitória.

Por causa das ameaças, existe a possibilidade de Fábio Mota anunciar renúncia ao cargo de presidente do Vitória. O Rubro-Negro defendeu o direito da torcida de se manifestar, mas prometeu tomar medidas contra o crime cibernético e identificar os agressores.

"O torcedor tem o direito de protestar, desde que isso não afete o respeito a vida, a família e a vida particular do profissional em questão. O clube acredita na justiça contra os crimes cibernéticos e tomará fortes medidas para identificar os agressores", completou o clube.

Neste início de temporada, o Vitória já foi eliminado do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil. Em situação complicada na Copa do Nordeste, o Rubro-Negro pode também pode se despedir da competição antes das etapas mais importantes.

Em crise, o Vitória entra em campo neste domingo, 5, para enfrentar o Bahia. O duelo, válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste, será realizado às 16h, na Arena Fonte Nova.