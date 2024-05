Copa do Brasil: Botafogo virá com série de desfalques contra o Vitória | A TARDE

Adversário do Vitória pela Copa do Brasil, o Botafogo vem para o confronto desta quarta-feiram, 22, no Barradão, com um número considerável de desfalques. Entre lesionados e situações em relação a parte disciplinar, o técnico Artur Jorge tem seis jogadores fora do jogo em Salvador. O setor mais prejudicado é o de ataque.

Após vencer sobre o Universitario-PER, pela Libertadores, o atacante Jeffinho teve lesão muscular constatada e deve retornar as atividades somente em agosto. Já Eduardo segue preservado pela comissão técnica.

Os atacantes Tiquinho Soares e Matheus Nascimento seguem em recuperação e também não viajaram. Por questões disciplinares, Óscar Romero e Diego Hernandez só serão reintegrados com a autorização do treinador português.

O meia Kauê é a novidade entre os relacionados. Ministério Público arquivou o caso em que ele era suspeito de agredir a ex-namorada. É provável que o volante Tchê-Tchê deverá ser titular e atue numa função mais ofensiva.

Com isso, a tendência é que o Botafogo seja escalado com John; Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Júnior Santos, Luiz Henrique e Savarino.

Após vencer a partida de ida no Rio de Janeiro pelo placar mínimo, o Botafogo tem a vantagem do empate para avançar as oitavas de final. Caso perca por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Para se classificar diretamente, o Vitória precisa vencer por dois gols de diferença.



