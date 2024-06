Cuiabá x Vitória: onde assistir e prováveis escalações | A TARDE

Nesta quarta-feira, 5, às 20h, o Esporte Clube Vitória entra em campo, na Arena Pantanal, em duelo atrasado, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Cuiabá. O confronto coloca frente a frente as duas piores equipes do Brasileirão. O Leão, com um ponto conquistado, ocupa a 19ª posição, e o Dourado, sem somar pontos, amarga a lanterna da competição.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira (Léo Naldi), Jean Mota e Matheusinho; Daniel Jr. Iury Castilho e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Rikelme; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Guilherme Madruga; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Petit.



Onde assisitir: Premiere.

