"Não tenho que provar nada", dispara Preto após polêmica com Vitória | A TARDE

O Vitória encontra-se em um momento conturbado na temporada. No último domingo, 2, após mais uma derrota no Brasileirão 2024, Preto Casagrande, ex-jogador do clube, e atual comentarista, afirmou que alguns atletas do clube estão indo treinar alcoolizados.

A notícia caiu como uma bomba na torcida rubro-negra, que em meio a um péssimo momento no Campeonato Brasileiro, cobra o elenco e diretoria por resultados melhores. O Leão possui apenas um ponto na competição, e após seis jogos, a campanha atual é inferior aos piores desempenhos da história do Brasileirão.

Após a repercussão negativa, o Vitória comentou ao Portal A TARDE a declaração de Preto Casagrande: “Ele (Preto) precisa provar o que está dizendo. O clube não tem nada a reclamar de nenhum jogador. Nenhum jogador se apresenta bêbado para treinar. Preto precisa dar provas que tem jogador vindo treinar bêbado".

A acusação tomou grande proporção e o ex-jogador falou com exclusividade ao Portal A TARDE. Durante a declaração, Preto afirmou que não precisa provar nada a ninguém: “Sou um amante do futebol, e muito grato ao Esporte Clube Vitória por tudo que vivi nesse clube. Não tenho intenção de tumultuar o ambiente, nem de prejudicar ninguém, e foi por isso que não citei nomes, mas vocês, da diretoria, tem que estar ligados”.

“A maioria dos torcedores, aqueles que têm um pouquinho de consciência, sabem quem são”, ressaltou o comentarista sobre jogadores que teriam problema extracampo.

O ex-jogador ainda destacou que futebol é coisa séria e os jogadores têm a responsabilidade de dar exemplo, não só dentro, como fora de campo. “A profissão que vocês assumiram envolve muita paixão e amor de muita gente pelo clube. Esses jogadores não estão com a imagem digna de uma equipe que disputa a Série A do Brasileirão”, pontuou.

O comentarista salientou que a diretoria rubro-negra precisa adotar uma postura incisiva, repreendendo os atletas que estão 'bagunçando' o ambiente do clube.

“Ganhar e perder faz parte, nós sabemos o quanto é difícil disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, mas o que não pode é saber que tem jogador bagunçando, e a diretoria não tomar a decisão de puni-los. O torcedor não merece passar por esse momento vexatório que o Esporte Clube Vitória vive neste Campeonato Brasileiro”, finalizou Preto.

