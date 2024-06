Vitória rebate acusações de Preto Casagrande: "Ele precisa provar" | A TARDE

O Vitória se pronunciou após as acusações do ex-jogador Preto Casagrande de que teria atleta do Vitória indo treinar bêbado no CT Manoel Pontes Tanajura. O atual comentarista fez as afirmações neste domingo, 2, através das redes sociais, mas não quis identificar quem seria o atleta.

"Eu já estou sabendo que tem jogador chegando bêbado para treinar e não é uma vez só na semana não, é mais de uma vez na semana. Jogador embriagado, com bafo de cachaça. O Vitória internamente tem que ser reorganizado", disse Preto.

Ao Portal A TARDE, a equipe de comunicação do Vitória se pronunciou acerca das acusações do ex-jogador: "Se Preto Casagrande acha que tem jogador que vem treinar bêbado, ele precisar provar o que está dizendo. O clube não tem nada a reclamar de nenhum jogador. Nenhum jogador se apresenta bêbado para treinar. Preto precisa dar as provas que tem jogador vindo treinar bêbado".

Após as acusações divulgadas publicamente, a torcida organizada Camisa 12 fez uma campanha nas redes e lançou um 'Disk Balada'. A iniciativa seria para que jogadores sejam expostos em caso de serem flagrados curtindo a noite em bares e boates da capital baiana.



Nos últimos nove jogos, o Vitória sofreu sete derrotas e teve dois empates, o que tem deixado os torcedores rubro-negros na bronca com o time. O Leão volta a campo na quarta-feira, 5, para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, em jogo atrasado da 2ª rodada do Brasileirão.



