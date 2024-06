Pontuação do Vitória é inferior a pior campanha da história da Série A | A TARDE

Após a derrota amarga para o Atlético Goianiense neste sábado, 1º, no Barradão, o Vitória completou a marca de 2 meses sem vencer uma partida, e se afundou ainda mais na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando a 19ª posição, com apenas 1 ponto conquistado.

É importante ressaltar que apesar do campeonato estar na 7ª rodada, o Leão da Barra disputou apenas seis partidas no Brasileirão, uma vez que o confronto contra o Cuiabá, válido pela 2ª rodada, foi adiado na época, e será disputado nesta quarta-feira, 5, às 20h, na Arena Pantanal.

Leia mais:

>> Vitória rebate acusações de Preto Casagrande: "Ele precisa provar"

>> Torcida do Vitória lança ‘Disk Balada’: "acabou a bagunça"

No entanto, mesmo com um jogo a menos, a pontuação do rubro-negro baiano causa preocupação ao torcedor. Isso porque com apenas 1 ponto, de 18 possíveis, a campanha do Vitória, nesta altura do campeonato, é inferior a da Chapecoense em 2021, que naquela edição do Brasileirão, foi rebaixado na lanterna, com apenas 15 pontos,. O Verdão do Oeste possui a marca de pior desempenho de um time na história do Campeonato Brasileiro.

Além disso, a preocupação rubro-negra não para por aí, até porque o desempenho atual também é inferior ao da segunda pior campanha da história do Brasileirão: América-RN, em 2007, que com seis jogos somava 4 pontos. O clube potiguar terminou aquela edição da competição com 17 pontos, também na lanterna.

Uma comparação mais recente pode ser feita com o América-MG, rebaixado também na lanterna do Campeonato Brasileiro, desta vez, na edição de 2023, com 24 pontos, sendo dono da 6ª pior campanha da história do torneio. Nos primeiros seis jogos, o Coelho também somou apenas 1 ponto.

Publicações relacionadas